Тело пропавшего без вести высокопоставленного чиновника нашли в реке в Кыргызстане

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Тело пропавшего без вести высокопоставленного чиновника Молдакуна Абдылдаева нашли в реке в Кыргызстане, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Глава администрации губернатора Чуйской области опознан среди жертв крушения автомобиля в реке», — говорится в сообщении агентства в среду.

Спасатели МЧС обнаружили тела двух мужчин из автомобиля, который упал в реку Кокомерен 30 июня.

«Один из погибших опознан как глава администрации губернатора Чуйской области Молдакун Абдылдаев. Второй – водители», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в момент трагедии Абдылдаев находился в машине с водителем и семьей – супругой, внучкой и сыном.

«Информация о том, что в Кокомерен упала машина Nissan Terrano с госномером 01KG013 поступила утром 30 июня. В машине находились четверо взрослых и один ребенок. К поиску пропавших привлечены 98 спасателей и 20 родственников. Тело одного мужчины, водителя, было найдено 2 июля в реке в 17.20 около села Арал Жумгальского района, тело второго мужчины – М. Абдылдаева, обнаружено в 20.00 в 12 км от села Арал», — проинформировали в МЧС Кыргызстана.

Спасатели продолжают поиски.

Абдылдаев в период с 2014 по 2018 годы был полномочным представителем экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Жогорку Кенеше.