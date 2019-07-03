Нацбанк РК начал ежедневно начислять вознаграждения на остаток денег в Едином казначейском счете

Астана. 3 июля. КазТАГ – Национальный банк Казахстана начал ежедневно начислять вознаграждения на остаток денег в Едином казначейском счете, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«Комитетом казначейства совместно с Национальным банком с 1 июля 2019 года успешно внедрен новый механизм начисления вознаграждения на исходящий остаток денег на Едином казначейском счете. Это осуществлено в целях оптимизации процесса размещения временно свободных бюджетных денег с Единого казначейского счета на депозиты в Национальном банке Республики Казахстан», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как пояснили в минфине, ежедневно финансовый регулятор будет начислять вознаграждение на остаток денег на Едином казначейском счете за предыдущий день, с последующим его перечислением в доход республиканского бюджета на код бюджетной классификации поступлений 201601 «Вознаграждения по депозитам правительства Республики Казахстан в Национальном банке Республике Казахстан».

«Внедренный механизм позволит существенно снизить документооборот, оптимизировать время и человеческие ресурсы со стороны комитета казначейства и Национального банка, снизить операционные риски, а также значительно повысит поступления в доход республиканского бюджета», — добавили в министерстве.