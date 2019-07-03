В кабмине вновь подняли вопрос передачи Жамбылской области части территории Алматинской области

Астана. 3 июля. КазТАГ – В правительстве вновь подняли вопрос передачи Жамбылской области части территории Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Изменить границы Алматинской и Жамбылской областей путем включения части земель Жамбылского района Алматинской области в границы Кордайского района Жамбылской области общей площадью 1091,78 га», — говорится в проекте постановления правительства.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 15 июля.

Напомним, абсолютно идентичный проект постановления выносился на публичное обсуждение еще 1 февраля 2018 года. Тогда МИА КазТАГ отмечало, что речь идет передаче 9 земельных участков, которые находятся в пользовании четырех субъектов. Так, участок в 1050,3079 га использует «Гвардейская районная эксплуатационная часть» министерства обороны, участки площадью 6,72 и 0,9 га находятся в пользовании Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности министерства образования и науки, землепользователем четырех участков площадью 2,9821 га указана Манабаева Акмарал Кондыбаевна и еще один участок на 10,32 га числится за военным совхозом «Алматинский».