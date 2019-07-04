70% казахстанских работодателей не удовлетворены навыками выпускников наших колледжей – Токаев

Нур-Султан. 4 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. 70% казахстанских работодателей не удовлетворены навыками выпускников наших колледжей, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня 70% казахстанских работодателей не удовлетворены навыками выпускников наших колледжей, то есть, это говорит о том, что качество образования в соответствующих учебных заведениях по-прежнему невысокое. Хотя в результате реформ были достигнуты значительные результаты, но, как я уже сказал, на них останавливаться ни в коем случае нельзя», — сказал Токаев в четверг на XXXII пленарном заседании совета иностранных инвесторов.

Также по словам главы государства, ближайшие три года в стране будут созданы 180 колледжей и 20 передовых вузов, на что из республиканского бюджета на первом этапе будет выделено Т58 млрд.

«Главное – существенно обновить и модернизировать образовательные программы с активным привлечением наших зарубежных партнеров. Согласен с мнением, которое сегодня прозвучало во время нашей дискуссии, что образование – это, по сути, отрасль экономики. Следует активно развивать стратегическое партнерство с ведущими мировыми учебными заведениями, обучение должно соответствовать мировым стандартам», — отметил Токаев.