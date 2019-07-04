Улучшилась ситуация с платежным балансом страны – Досаев

Астана. 4 июня. КазТАГ – По словам председателя Национального банка Ерболата Досаева, ситуация с платежным балансом Казахстана улучшилась, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Улучшилась ситуация с платежным балансом страны. Текущий счет в течение двух кварталов подряд складывается с профицитом. Так, в I квартале 2019 года профицит счета текущих операций составил $0,4 млрд в результате роста расширения торгового баланса до $6,7 млрд», — сказал Досаев на заседании сената в четверг.

По его словам, экспорт товаров составил $13,9 млрд, импорт товаров – $7,2 млрд.

«Улучшению текущего счета в I квартале 2019 года способствовали стабильные цены на основные экспортные товары, рост объемов добычи нефти и спроса со стороны стран – торговых партнеров», — пояснил глава Нацбанка.