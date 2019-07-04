Лучше пикейные жилеты, чем жёлтые 04.07.2019 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 96 0 Бизнес-консультант Ерлан Сейтимов о гражданском обществе и первоочередных социальных задачах, стоящих перед властью Похожие материалы: Байбек уйдет с должности акима Алматы – источник «После выборов: не профукает ли казахстанская оппозиция свой шанс?». «Над пропастью во лжи: хватит превращать казахстанскую полицию в пугало!». «Похвалите их! Счётный комитет считает, что чиновники в Казахстане стали работать лучше» «Системная трансформация нынешнего мира – это стратегический вызов для нашего народа. И мы должны быть готовы их принять». «Чем дольше Байбек задержится в Алматы, тем городу будет только лучше». «Давайте признаем честно: наши колонии никого не исправляют» Бакытжан Сагинтаев сменил Бауыржана Байбека на посту акима Алматы Байбека вернули на прежнюю должность