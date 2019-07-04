В хищении более Т7 млн подозреваются помощник главы МОН и ректор Павлодарского госуниверситета

Астана. 4 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. В хищении более Т7 млн подозреваются помощник министра образования и науки РК и ректор Павлодарского государственного университета им. Торайгырова, сообщил официальный представитель агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) Арман Бердалин.

«Выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере ректором Павлодарского государственного университета им. Торайгырова и помощником министра образования и науки РК. Они подозреваются в хищении более Т7 млн путем незаконного начисления в период с 2017 года по настоящее время заработной платы помощнику министра за фиктивную преподавательскую деятельность в данном учебном заведении», — сказал Бердалин на брифинге в четверг.

Он отметил, что расследование продолжается.

Напомним, 29 июня сообщалось, что в хищении более Т11 млн подозревается помощник министра образования и науки (МОН) РК.

В этот же день данный факт прокомментировали в МОН РК. В министерстве сообщили, что «задержанный помощник ответственного секретаря министерства образования и науки, подозреваемый в хищении бюджетных средств в крупном размере, числился помощником министра в связи с ограниченностью штатной численности госоргана». Также в ведомстве отметили, что «в отношении помощника ответственного секретаря длительное время велось расследование, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов не проводил никаких назначений и увольнений».