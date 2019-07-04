Совет СНГ обсудит в Самарканде предложение узбекской стороны об учреждении ежегодной Туристической ярмарки

Алматы. 4 июля. КазТАГ — Совет по туризму государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудит в Самарканде предложение узбекской стороны об учреждении ежегодной Туристической ярмарки, сообщает КирТАГ.

«Заседание совета по туризму государств-членов СНГ пройдет 9 и 10 июля в Самарканде (Республика Узбекистан). На заседании члены совета (…) обсудят предложение узбекской стороны об учреждении ежегодной Туристической ярмарки стран содружества, заслушают информацию о системе государственной политики в области туризма Узбекистана и об опыте Беларуси по представлению туристических возможностей и продвижению турпродукта накануне крупных международных спортивных мероприятий, в частности, II Европейские игры 2019 года в Беларуси, рассмотрят ряд других вопросов», — сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ в четверг.

Кроме того, участники встречи подведут итоги выполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации стратегии развития сотрудничества в области туризма на период до 2020 года и обсудят проект аналогичной стратегии на 2021-2030 годы, рассмотрят инициативу создания объединенной центрально-азиатской визы по принципу Шенгенского договора.

Отмечается, что совет по туризму был образован в 1994 году. Большое значение совет придает разработке общей стратегии развития сферы туризма в государствах содружества, согласованию главных векторов осуществления турполитики, формированию общего конкурентоспособного турпродукта, а также его эффективной реализации на международном рынке.