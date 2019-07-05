Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Доллар США в пятницу относительно данных за четверг незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,2, а продажи – Т383,7.

В Алматы в обменниках $1 покупают в среднем по Т382,2, а продают по Т383,9.

В Шымкенте в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т382, а продажи – Т384.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т384,04.