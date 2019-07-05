Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Погода без осадков в пятницу ожидается лишь на юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«C прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом. В южной части республики погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +25+27.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +17+19, днем +30+32.

В Шымкенте солнечная погода, ветер 5-12 метров в секунду. Днем +34+36, ночью +18+20.

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами туман. Днем +24+29, ночью +11+16.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами туман. Днем +21+26, ночью +15+20.

В Атырауской области днем местами ветер 15-20 метров в секунду, местами шквал, град. Днем +28+33, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области днем местами дождь с грозой, также днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Костанайской области днем местами ветер 15-20 метров в секунду,

В Павлодарской области местами дождь с грозой, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Карагандинской области днем местами ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем град. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Кызылординской области сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +35+40, ночью +21+26.

В Мангистауской области местами сильная жара. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Актюбинской области местами небольшой дождь с грозой, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Туркестанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +15+20.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +18+23.

В Алматинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +16+21.

«В ближайшие сутки на горных реках востока и юго-востока республики в связи с прогнозами дождей ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.