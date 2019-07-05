Алматы. 5 июля. КазТАГ – Россия сочла санкционной и уничтожила крупную партию яблок из Казахстана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Управление Россельхознадзора по Курганской области выявило более 2 тонн санкционной продукции», — говорится в сообщении.

В официальном сообщении сказано, что 28 июня на 444 км автодороги «Иртыш» сотрудниками ГИБДД и Тюменской таможни был остановлен грузовой автомобиль и сопровожден на место таможенного досмотра. В автомобиле были обнаружены свежие яблоки (более 2,88 тонны).

«Прибывшие на место досмотра сотрудники управления Россельхознадзора по Курганской области установили, что на таре груза (коробках) имеются следы удаления этикеток с маркировкой. Фитосанитарного сертификата на продукцию не было. Таким образом, установить происхождение груза не представилось возможным. 3 июля партия яблок, которая перемещалась из Казахстана в Курган, была изъята. В соответствии с указом президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», выявленная продукция признана санкционной и уничтожена механическим способом 4 июля на ТБО «Шуховской», — заявили в Россельхознадзоре.

В отношении перевозчика составлен протокол об административном правонарушении.