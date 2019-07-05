Президенту Касым-Жомарту Токаеву нужен эффективный, отвечающий потребностям быстро меняющегося мира аппарат государственного управления

А его, похоже, нет. Есть же объединения в форме клановых или иных групп, так сказать, по интересам, которым заботы общественно-государственного характера - по барабану

В видеоматериале Лилии Игликовой под названием «Непрофессионализм и беспорядок в системе демонстрирует не только Арыс» общественный деятель Айдар Алибаев озвучивает такое мнение: «Когда у нас в Казахстане говорят слово «элита», я вообще не понимаю, я не вижу у нас элиты, у нас ее нет. Почему? Потому что, на мой взгляд, в первую очередь под словом элита подразумевается… Здесь это — нравственная категория. Те люди, которые занимают высокое положение, и нравственность у нас, они, как правило, не совместимы. Хотя в то же время нравственность у нас в стране есть, и многим людям она присуща. И именно люди, обладающие такой категорией, сегодня они и оказывают вот эту поддержку. А люди, которых вы называете элитой, вы же видите, кто-то сегодня из, скажем так, олигархов, да, или из очень богатых людей, может быть, кто-то и оказывает помощь, но я еще как-то этого не слышал. Но дай бог, дай бог, но люди, конечно, такие у нас в стране есть.

Лилия Игликова: Вы сказали: непрофессионализм и беспорядок говорят о причинах трагедии в Арысе. Но на самом деле ведь можно применить это понятие гораздо шире, говоря обо всем Казахстане.

Айдар Алибаев: Да. Не обо всем Казахстане, а обо всех, практически обо всех наших чиновниках. Наши чиновники сегодня любого уровня в любой сфере отличаются исключительной, знаете, неэффективностью, исключительным неумением исполнять свои собственные служебные прямые обязанности, исключительно высокими намерениями коррупции, высоким интересом к распилу бюджетных денег и так далее, и так далее. Следствием их вот этой направленности не в ту сторону, куда надо, и является то, что все валится из рук, все валится».

Коррупцией в Казахстане, как говорится, никого не удивишь. Но имеют ли на Западе представление о ее масштабах? В депеше, написанной бывшим в свое время послом США в Казахстане Ричардом Хоугландом, что выпустил сайт WikiLeaks, на этот счет дается ясный ответ. «Коррупция имеет эндемический характер среди казахстанских чиновников. [О]ни воруют прямо из общественного корыта», — писал он в телеграмме, адресованном своему вашингтонскому руководству. У него речь шла о состоянии дел в начале нынешнего десятилетия. С тех пор прошло немало лет. А ситуация с коррупцией, получается, не изменилась. Ведь Айдар Алибаев, в общем-то, слово в слово повторяет сказанное когда-то американским послом в Казахстане. Но при этом в его характеристике казахстанского чиновничества вопрос ставится гораздо шире, чем у Ричарда Хоугланда. Он, говоря об отечественном чиновнике, поднимает вопрос об его «исключительной неэффективности» и «исключительном неумении исполнять свои собственные служебные прямые обязанности».

Так, какова же реальная ситуация при наблюдающейся тенденции развития событий на властном Олимпе в Нур-Султане и на местах? Такова, что чем больше требуется государственной самостоятельности и зрелости, тем меньше становится практическая дееспособность государственной системы управления. Тем сильней набирает ход процесс иммобилизации (обездвижения) системы государственного управления. Уже сейчас в системе вертикали власти и в кругах около нее самая реальная и самая действенная сила – это люди, объединившиеся в клановые или иные группы для, образно говоря, распиливания бюджетных средств и всех прочих благ, которые может дать государство. Все другое им не очень интересно. И это, чтобы не сказать совсем не интересно.

Поэтому, надо полагать, нет ничего удивительного в том, что деятельность государственной власти в экономике, политике, дипломатии и идеологии, с точки зрения основополагающих государственных и общественных интересов, представляется все менее и менее удачной. В самом деле, к примеру, как надо управлять базирующейся на экспорте нефти экономикой, чтобы она накопила внешний долг в размере 160 миллиардов долларов, и чтобы на его оплату уходил каждый шестой тенге или свыше 15 процентов налогов?

Одним словом, время требует от системы государственной власти все большей изобретательности, оперативности и мобильности, а она же все глубже и глубже увязает в процессе обездвижения. А между тем надвигаются тревожные времена, призванные, помимо прочего, доказать, что бесконечное пребывание в беспечности чреваты большими неприятностями в конечном итоге.

Вновь избранному президенту Касым-Жомарту Токаеву нужен эффективный, отвечающий потребностям быстро меняющегося мира аппарат государственного управления. А его, судя по данной Айдаром Алибаевым оценке, не было, и нет. Есть же объединения в форме клановых или иных групп, так сказать, по интересам, которым заботы общественно-государственного характера — по барабану.

В последнее время вообще складывается впечатление, что вчерашняя Астана или сегодняшний Нур-Султан живет своей жизнью, а люди в регионах – своей. Ибо, смотря со стороны на все эти повторяющиеся ведомственные преобразования и кадровые перестановки в столице, трудно обнаружить какую-то логику в них. Поэтому проще всего будет, наверное, предположить, что все эти движения объясняются какими-то внутренними интересами тех, кто обретается на так называемом Левом берегу в главном городе РК. Ну и куда же мы со всем этим придем?! Такой вопрос остается открытым.

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