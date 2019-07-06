Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 6 июля. КазТАГ – Доллар США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменниках средняя цена покупки $1 составляет Т383,2, а продажи – Т384,8.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т384,2, а продают по Т386.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т383,8, а продажи – Т385,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т383,53.