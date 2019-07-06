Алматы. 6 июля. КазТАГ – Двоих жителей Актобе признали виновными в пропаганде терроризма и возбуждении розни, сообщает «Радио Азаттық».

«Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области 5 июля приговорил двух жителей Актобе к длительным тюремным срокам по обвинениям в «возбуждении религиозной розни», «пропаганде терроризма», «незаконном хранении оружия», «изготовлении взрывных устройств». Алибек Алиев осужден на 15 лет лишения свободы, Жанасыл Жубатов – на 13», — говорится в сообщении в субботу.

Мужчин задержали 15 ноября 2018 года. Полиция заявила, что в домах мужчин при обыске были обнаружены «самодельные взрывные устройства, боеприпасы, материалы экстремистского содержания и инструкция по ведению боевых действий».

Подсудимые настаивали, что во время следствия сотрудники КНБ и полицейские оказывали на них психологическое давление, однако суд счел эти заявления необоснованными и бездоказательными.

«По выдвинутому следствием обвинению, мой сын Жанасыл Жубатов собирался убить двух сотрудников КНБ и купил боеприпасы в (оружейном – КазТАГ) магазине «Паллада». Еще сказали, что он собирался совершить покушение на судью, который вынес приговор его знакомым. Это все ложь, придуманный следователями сценарий. Мой сын действительно верующий. Но он обычный парень, который заботится о своей семье, о своих троих детях», — сказала мать Жубатова по имени Назым.

Мать другого подсудимого, Гульмира Алиева, как отмечается, тоже не согласна с приговором.

«КНБ обвиняет моего сына в изготовлении самодельного взрывного устройства. Якобы он собирался вывезти 100 человек из областного акимата за город и там их убить. Подумайте сами, такое можно себе представить? Разве двум парням под силу вывезти сотню людей? Даже военные могут с таким не справиться. В коробке, изъятой у него дома, было не взрывное устройство, а обычные инструменты», — сказала Алиева.

Отмечается, что судебный процесс проходил в открытом режиме, но сторона обвиняемых выступила против фото- и видеосъемки.

«В Казахстане по «террористическим» статьям уголовного кодекса за последние годы были привлечены к суду десятки людей. Большинство получили длительные тюремные сроки. Многие фигуранты заявляли о сфабрикованном характере дел против них», — сказано в сообщении.