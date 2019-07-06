Глава МНЭ Казахстана Даленов получил места в составах советов директоров двух АО

Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов получил места в составах советов директоров двух акционерных обществ, передает корреспондент агентства.

«Министерству национальной экономики Республики Казахстан совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить избрание министра национальной экономики Республики Казахстан Даленова Руслана Ерболатовича в составы советов директоров акционерных обществ «Институт экономических исследований», «Центр развития торговой политики», — говорится в постановлении правительства.

Даленов возглавил МНЭ в феврале 2019 года. До этого с 2017 по 2019 годы был первым вице-министром нацэкономики. Еще раньше – с 2008 по 2017 годы занимал пост вице-министра финансов.