Бюджет РК на 2019-2021 годы хотят пересмотреть в сторону роста бюджетного кредитования и резерва кабмина

Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ – Республиканский бюджет Казахстана на 2019-2021 годы хотят пересмотреть в сторону роста бюджетного кредитования и резерва кабмина, передает корреспондент агентства.

«Внести в закон РК от 30 ноября 2018 года «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» следующие изменения и дополнения: 1) статью 1 изложить в следующей редакции: «Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему закону соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах: 1) доходы – Т10 452 544 581 тыс., (…) 2) затраты – Т11 441 352 695 тыс.; 3) чистое бюджетное кредитование – Т219 375 848 тыс.», — говорится в представленном законопроекте.

Таким образом, затраты могут с нынешних Т11 461 352 695 тыс. уменьшиться на Т20 млрд, а чистое бюджетное кредитование – напротив возрасти с нынешних Т199 375 848 тыс. на те же Т20 млрд.

«Часть первую статьи 13 дополнить подпунктами 25-2), 25-3) и 32-2) следующего содержания: «25-2) увеличение размера стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования по рабочим квалификациям; 25-3) размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей;»; «32-2) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для работающей молодежи», — сказано в проекте поправок к бюджету.

С Т67 840 330 тыс. до Т104 843 282 тыс., то есть на Т37 млрд хотят увеличить резерв кабмина.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 17 июля.