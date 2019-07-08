Кабмин России одобрил строительство частной автомагистрали из Европы в Китай через Казахстан

Алматы. 8 июля. КазТАГ – Правительство России одобрило строительство частной автомагистрали из Европы в Китай через Казахстан, сообщают «Ведомости».

«Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты. Но теперь проект, и именно в частном виде, поддержку правительства получил. Премьер Дмитрий Медведев одобрил «Меридиан» как федеральный маршрут Европа – Западный Китай», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что новый маршрут включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

«Медведев поручил чиновникам минтранса и минэкономразвития консультировать инициатора проекта – ЗАО «Русская холдинговая компания» – в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая; всю необходимую поддержку проекту должны оказывать министры транспорта, строительства, финансов и экономического развития. Автомагистралей, похожих на «Меридиан», в новейшей истории страны еще не строили: протяженность ее – почти 2000 км, она пройдет от границы до границы, от Белоруссии до Казахстана, и должна создать кратчайший маршрут для перемещения грузов между Китаем и Европой», — сказано в сообщении.

Напомним, с трассой «Меридиан» связан коррупционный скандал в России. Летом 2018 года бывший руководитель управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольга Крючкова стала фигурантом уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, вместе с подчиненным Михаилом Баклановым она якобы организовала скупку и перепродажу по завышенной цене земель, по которым должна пройти автомагистраль «Меридиан». Впоследствии один из фигурантов заявил, что чиновница через посредников якобы получила взятку в размере 8 млн рублей, после чего женщина была арестована. 24 февраля 2019 года стало известно, что Крючковой предъявлены новые обвинения. По версии российской прокуратуры, в 2015 году чиновница вместе с директором ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асией Хасановой якобы провернула схему, по которой детский оздоровительный лагерь «Спутник» в Тербунском районе был продан московскому бизнесмену по цене, заниженной на 10 млн рублей. Незаконная сделка вскрылась в ходе обысков УФСБ в администрации района в конце января.