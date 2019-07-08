Реорганизовать земельный и переименовать ряд других комитетов и РГП планируют в РК

Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Реорганизовать земельный комитет и переименовать ряд других комитетов и республиканских государственных предприятий (РГП) планируют в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать комитет по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан путем выделения из него комитета геодезии и картографии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП РК)», — говорится в проекте постановления правительства.

Также кабмин намерен переименовать: республиканское государственное учреждение (РГУ) «Аэрокосмический комитет министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРОАП РК)» в РГУ «Аэрокосмический комитет МЦРИАП»; РГУ «Комитет по информационной безопасности МЦРОАП» в РГУ «Комитет по информационной безопасности МЦРИАП РК»; РГУ «Комитет телекоммуникаций МЦРОАП РК» в РГУ «Комитет телекоммуникаций МЦРИАП РК»; РГУ «Комитет по государственным материальным резервам МЦРОАП РК» в РГУ «Комитет по государственным материальным резервам министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)»; РГУ «Научно-исследовательский институт микрографии» МЦРОАП РК в РГУ «Научно-исследовательский институт микрографии» министерства МНЭ РК.

По части РГП – территориальных подразделений комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности ожидается переименование: республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения (РГП на ПХВ) «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» МЦРОАП РК в РГП на ПХВ «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК); РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» МЦРОАП РК в РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» МЦРОАП РК; РГП на ПХВ «Инфракос» Аэрокосмического комитета МЦРОАП РК» в РГП на ПХВ «Инфракос» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; РГП на ПХВ «Научно-исследовательский центр «Ғарыш-Экология» Аэрокосмического комитета МЦРОАП РК» в РГП на ПХВ «Научно-исследовательский центр «Ғарыш-Экология» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

Кроме того, ожидается переименование и перераспределение ряда республиканских государственных казенных предприятий (РГКП): РГКП «Казгеодезия» комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в РГКП «Казгеодезия» комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК; РГКП «Национальный картографо-геодезический фонд» комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в РГКП «Национальный картографо-геодезический фонд» Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК; РГКП на ПХВ «Резерв» комитета по государственным материальным резервам МЦРОАП РК в РГКП на ПХВ «Резерв» комитета по государственным материальным резервам МНЭ РК.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 18 июля.