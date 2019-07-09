Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.
В Нур-Султане $1 в обменных пунктах в среднем покупают по Т383,3, а продают по Т384,9.
В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,7, а продажи – Т385,5.
В Шымкенте $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т384,5, а продают по Т385,6.
Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т383,53.