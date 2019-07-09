Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах в среднем покупают по Т383,3, а продают по Т384,9.

В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,7, а продажи – Т385,5.

В Шымкенте $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т384,5, а продают по Т385,6.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т383,53.