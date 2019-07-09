Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 9 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1400,1.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 4,8.

Стоимость унции золота в евро составила 1248,19 (-3,01), а в британских фунтах – 1119,38 (-1,73).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.