Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за вторник в среду изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т383,1, а продажи – Т384,6.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т384,4, а продают по Т386.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т384,4, а продажи – Т385,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т384,23.