Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1391,55.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 3,65.

Стоимость унции золота в евро составила 1241,54 (+2,15), а в британских фунтах – 1115,61 (+2,1).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.