Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ — Арыстанбек Мухамедиулы назначен директором Национального музея РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Мухамедиулы Арыстанбек назначен директором Национального музея Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Также сообщается, что «распоряжением главы государства Нуразхан Алмаз Шайкенулы освобожден от должности директора Национального музея Республики Казахстан».

Напомним, 17 июня указом главы государства Арыстанбек Мухамедиулы освобожден от должности министра культуры и спорта РК в связи с переходом на другую работу. На его место в тот же день указом президента была назначена Актоты Раимкулова.