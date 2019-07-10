Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ — Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток, рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по Нур-Султану на 11 июля: малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, температура ночью +15+17, днем +31+33; на 12 июля: переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +18+20, днем +30+32; на 13 июля: переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +17+19, днем +30+32», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что в Алматы 11 июля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +19+21, днем +33+35; 12 июля – переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +20+22, днем +34+36; 13 июля – переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +21+23, днем +34+36.

«Прогноз погоды по Шымкенту на 11 июля: переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 8-13 м/с, температура ночью +21+23, днем +38+40; на 12-13 июля: переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 8-13 м/с, температура ночью +22+24, днем +39+41», — резюмируется в сообщении.