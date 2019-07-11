Дату проведения встречи по Сирии в астанинском формате на уровне политдиректоров назвали в МИД РФ

Алматы. 11 июля. КазТАГ — Дату проведения встречи по Сирии в астанинском формате на уровне политдиректоров назвали в министерстве иностранных дел (МИД) РФ, сообщает ТАСС.

«В самом начале августа будет очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане. Есть определенные новации: впервые будут участвовать представители Ливана, Ирака как наблюдатели, в таком же статусе, как Иордания. (…) Это новый важный элемент», — сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

По его словам, саммит в астанинском формате в Турции состоится после встречи в Нур-Султане.

«Нужны какие-то конкретные договоренности с тем, чтобы затвердить их на самом высоком политическом уровне в ходе саммита», — отметил Богданов.

На вопрос, как решается ситуация в Идлибе, в том числе в контексте обстрела турецких наблюдательных постов, высокопоставленный дипломат ответил, что «военные коллеги находятся в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами, естественно с Сирией, Турцией, Ираном, США».

«Они (военные) отслеживают развитие ситуации на земле. Главной задачей является полная ликвидация террористического присутствия на территории Сирии, в зоне Идлиба, где скопились десятки тысяч террористов», — заявил Богданов.

Отмечается, что ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын информировал, что трехсторонний саммит с участием РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в августе в Турции.