Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду незначительно понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,5, а продажи – Т383,5.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т382,5, а продают по Т384,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383, а продажи – Т385.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т384,36.