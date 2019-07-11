Если казахстанец лишился заложенного жилья из-за неуплаты кредита, то его не обяжут выплатить остатки долга – Нацбанк

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Если казахстанец лишился заложенного жилья из-за невыплаченного кредита, то с него, в большинстве случаев не потребуют выплатить остатки долга, прокомментировал запрос МИА КазТАГ Национальный банк.

«Согласно пункту 1 статьи 302 Гражданского кодекса РК, если иное не предусмотрено договором или законодательными актами, залог обеспечивает требование в том его объеме, какой оно имеет к моменту фактического удовлетворения, включая вознаграждение, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку, необходимые издержки по содержанию заложенного имущества, а также возмещение расходов по взысканию», — отвечают специалисты финрегулятора.

По словам юристов Нацбанка, законом «Об ипотеке недвижимого имущества» также установлено, что ипотека обеспечивает уплату банку основной суммы долга и вознаграждения за пользование кредитом по ипотечному договору, если не предусмотрено иное.

При продаже заложенного имущества с торгов во внесудебном порядке по цене ниже суммы основного обязательства или переходе залога в собственность банка, а также при продаже в судебном порядке, при отсутствии у должника-физлица иного имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание и в случае самостоятельной реализации залога гражданином, по цене, не ниже согласованной с банком, основное обязательство прекращается.

В иных, не указанных юристами, случаях, кредитор вправе требовать с заемщика полного исполнения обязательств по договору, в том числе, если залог продан.

На начало июня казахстанскими банками выдано населению 69713 ипотечных кредитов, сообщает Нацбанк. Только 45 кредитов (менее 0,07%) – краткосрочные, остальные — долгосрочные. Все кредиты выданы в тенге.