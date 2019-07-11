Кнут – народу, пряник – власти 11.07.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 154 0 Толганай Умбеталиева о политической и правовой ответственности, и «механизмах» решения проблем Похожие материалы: Касым-Жомарт Токаев и Крымбек Кушербаев – это «добрый» и «злой» полицейские для вертикали власти Пассажирские поезда задерживаются из-за взрыва на складе боеприпасов в Арыси Политическая конкуренция в обществе очевидна, а во власти – уже проявляется «США признают легитимным наш политический процесс, прошедший транзит власти». «Рейтинг Токаева однозначно вырос после его поездки в Арысь, а теперь после поддержки 500 тысяч заемщиков и вовсе станет высоким». «Необходимы новые подходы в социальной политике» Мы не должны быть куклой в руках власти – Бапи