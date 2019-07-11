Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Представлен прогноз погоды по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по городу Нур-Султан. На 12 июля: малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +30+32. На 13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +30+32. На 14 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +31+33», — говорится в сообщении в четверг.

В Алматы 12 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +19+21, днем +32+34. 13 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +21+23, днем +32+34. 14 июля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +32+34.

«Прогноз погоды по городу Шымкент. На 12 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +22+24, днем +38+40. На 13 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +21+23, днем +38+40. На 14 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +38+40», — добавили синоптики.