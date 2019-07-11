Бывшие топ-менеджеры «Казгидромета» приговорены к длительным срокам заключения в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Бывшие заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Нуркен Султанов и бывший директор Карагандинского областного филиала РГП «Казгидромет» Роман Адрианов приговорены к длительным срокам заключения в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного суда.

«Приговором суда Султанов Нуркен Каирбекович, Андрианов Роман Иванович осуждены к 10 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — сообщили в столичном суде в четверг.

Таким образом, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана признал обоих фигурантов виновными по части 4 статьи 366 (получение взятки в особо крупном размере) РК.

«Султанов, являясь заместителем генерального директора РГП на ПВХ «Казгидромет» министерства энергетики РК и Андрианов, являясь директором филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» по Карагандинской области МЭ РК, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получили от руководителя ТОО «Спецоснащения» взятку в виде денежных средств в общей сумме Т26,5 млн за общее покровительство и оказание содействия в будущем на конкурсах государственных закупок. В суде подсудимые признали вину по предъявленному им обвинению», — добавили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Султанов и Андрианов были задержаны спецслужбами 17 января.