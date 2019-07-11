Регуляторные меры Нацбанка не должны препятствовать здоровому росту объемов потребительского кредитования

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Регуляторные меры Национального банка РК не должны препятствовать здоровому росту объемов потребительского кредитования, считает председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова.

«Однако, в то же время регуляторные меры не должны препятствовать здоровому росту объемов потребительского кредитования, которое, в свою очередь, поддерживает потребительский спрос, что позитивно влияет на развитие МСБ и занятость», — прокомментировала Бахмутова для КазТАГ заявление председателя Нацбанка РК о введении регулирования всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов.

Это не новая инициатива, продолжила эксперт, а уже последовательная практика формализации требований и регулирования потребительского кредитования по разным направлениям и критериям – ограничение ставок, унификация требований по кредитным договорам, обязанности раскрытия информации в кредитное бюро, включение в периметр регулирования различных типов кредиторов, меры пруденциального регулирования через взвешивание активов и отношения к капиталу, оценка долговой нагрузки.

«Детали новых предложений в данном направлении нам пока неизвестны. Озвученная оценка дохода при выдаче займа – абсолютно нормальная практика, в том числе и для охлаждения избыточной долговой нагрузки граждан с низкими, либо нерегулярными доходами», — подчеркнул собеседник агентства.

Особенно хочу обратить внимание на актуальные данные Нацбанка, предложила спикер.

«Ссудный портфель потребительских кредитов банков составляет Т3,5 трлн, при этом только 6,6% из них имеют просрочки и это ниже, чем в среднем по всему кредитному портфелю банковской системы. То есть банки на сегодняшний день достаточно взвешенно оценивают платежеспособность потенциальных заемщиков при выдаче потребительских займов и достаточно успешно управляют проблемной задолженностью. Сектор МФО (микрофинансовых организаций – КазТАГ) в этом плане намного менее транспарентен», — отметила Бахмутова.

Что же касается готовности Нацбанка ввести регулирование кредитных товариществ, ломбардов и онлайн-кредиторов, то, по мнению эксперта, «данная норма уже содержится в принятом парламентом и подписанном президентом законе».

«То есть с 2020 года ранее нерегулируемые субъекты попадут в регуляторное поле нового надзорного органа. В дальнейшем будут обсуждаться проекты нормативно-правовых актов», — уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем обещанный главой Нацбанка ввести до конца 2019 года запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней, пояснила спикер, «приведет к повышению стандартов андеррайтинга и кредитного скоринга со стороны банков и других участников рынка к потенциальным заемщикам».

«Повысится ценность кредитной истории заемщиков для принятия решения о выдаче займа. С другой стороны, после 90 дней просрочки банки либо самостоятельно будут взыскивать такие кредиты, либо передавать коллекторам, в отдельных случаях возможны реструктуризации на индивидуальной основе. Отмечу, что банки и раньше нечасто прибегали к практике начисления пени и штрафов сверх разумных пределов, в отличие от нерегулируемых субъектов рынка», — подметила Бахмутова.

А вообще, по ее мнению, регулирование банков и кредитных организаций со стороны государства – стандартная международная практика, о чем свидетельствуют методические рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору.

«Только заниматься регулированием должен уполномоченный финансовый регулятор или центральный банк, имеющий соответствующие компетенции, позволяющие взвешенно оценить последствия принятия или не принятия того или иного регуляторного решения для участников рынка, и для экономики в целом. При этом нужно соблюдать базовый принцип – невмешательство в операционную деятельность банков и других участников рынка», — заключила Бахмутова.

Напомним, 2 июля председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев заявил о введении регулирования всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов.

«Сенатом принят и передан на подпись президенту Казахстана закон по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения, предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.