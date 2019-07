Объединенная Европа является крупнейшим торговым партнером нашей страны. При этом Казахстан экспортирует товаров в ЕС практически в 5 раз больше, чем импортирует оттуда

Издание New Europe опубликовало статью под названием «EU and Kazakhstan advance new Central Asian strategy» — «Европейский Союз и Казахстан продвигают новую центральноазиатскую стратегию».

В предисловии к ней говорится так: «Казахстан предлагает эффективно использовать инструментарий, сформировавшийся в контексте взаимоотношений ЕС – Центральная Азия, для продвижения новой стратегии Евросоюза в регионе».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «На 15-й ежегодной Министерской конференции «Европейский Союз – Центральная Азия», состоявшейся 7 июля в столице Кыргызстана Бишкеке, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела презентацию новой Стратегии ЕС по Центральной Азии. Взявший в свою очередь слово министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов предложил сосредоточиться на эффективном использовании инструментария отношений по линии Европейский Союз – Центральная Азия, а также на обеспечении целостности, визуализации и наглядного восприятия такого сотрудничества в свете новой Стратегии ЕС по взаимодействию с регионом.

На этом ежегодном форуме также присутствовали министры иностранных дел Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и заместитель министра иностранных дел Туркменистана.

«Стратегия, одобренная 17 июня министрами 28 государств-членов Европейского Союза, является результатом долгой и плодотворной работы, которую ЕС проделал с пятью странами Центральной Азии посредством проведения постоянных консультаций», — сказала Могерини.

Министр иностранных дел Казахстана одобрил включение в текст этой Стратегии ряда предложений Казахстана по развитию частного предпринимательства, в том числе женского предпринимательства, малого и среднего бизнеса, транспортно-логистической инфраструктуры, энергетической эффективности, а также по охране окружающей среды, изменению климата, рациональному использованию водных ресурсов, образованию и цифровизации.

15-й ежегодная Министерская конференция «Европейский Союз – Центральная Азия». (Фото: Seldon.News)

«Казахстан отмечает важность возвращения двусторонних проектов Европейского Союза в Казахстан, а также возможность реализации совместных программ ЕС – ЦА с третьими странами», – сказал Бейбут Атамкулов.

В ходе дебатов участники встречи обменялись мнениями о ключевых вопросах повестки сотрудничества ЕС-ЦА и ее совместной реализации.

Казахстанская делегация предложила задействовать потенциал Инвестиционного механизма ЕС (IFCA) и возможности Европейского инвестиционного банка (EIB) для финансирования региональных проектов, а также провести «виртуальную институционализацию» сотрудничества ЕС-ЦА в целях повышения эффективности и информированности общественности о принимаемых в рамках данного формата политических решениях.

Особое внимание сторон было уделено вопросам региональной безопасности, в том числе продолжению и расширению совместных с Европейским Союзом Программы содействия управления границами (БОМКА), Программы действия по наркотикам (КАДАП) и активизации сотрудничества по линии Центрально-азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ).

По итогам мероприятия министрами иностранных дел и Верховным представителем Европейского Союза было принято Итоговое коммюнике «ЕС и Центральная Азия: Создавая более крепкое партнерство вместе». В нем говорится о том, что Европейский Союз намерен задействовать все имеющиеся в своем арсенале инструменты для поддержки национальных усилий стран Центральной Азии, успешной интеграции региона в мировую торговую систему и продвижения внутрирегионального сотрудничества.

Участники Конференции также поддержали предложение о создании Экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия», которое ранее было выдвинуто казахстанской и другими сторонами и призвано служить основой для налаживания практического взаимодействия между европейским и центрально-азиатским бизнесом, и приветствовали предложение Кыргызстана провести первый подобный форум в этой стране».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Объединенная Европа является крупнейшим торговым партнером нашей страны. При этом Казахстан экспортирует товаров в ЕС почти в 5 раз больше, чем импортирует оттуда. К примеру, за январь-сентябрь 2018 года экспорт составил $23,6 миллиарда, тогда как импорт — всего $5 миллиардов. В первую пятерку крупнейших дальне-зарубежных европейских стран-импортеров казахстанской продукции входят: Италия, Нидерланды, Франция, Испания и Румыния. Ввиду такой ситуации сотрудничество с Европейским Союзом является одним из приоритетных направлений Казахстана в контексте глобализации рынков и интеграционных процессов.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.