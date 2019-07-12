Более 40 тыс. субъектов МСБ из 90 тыс. уже воспользовались амнистией – минфин Казахстана

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. На сегодня более 40 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) из 90 тыс. уже воспользовались амнистией, сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов.

«По налоговой амнистии предпринимателей, проводимой минфином для субъектов малого и среднего бизнеса с начала года, по данным наших аналитических документов, налогоплательщики, подлежащие амнистии, составляют 90 тыс. юрлиц. На сегодня более 40 тыс. уже приняли участие и воспользовались амнистией», — сказал Баедилов на пресс-конференции в столице в пятницу.

По его словам, подлежат амнистии Т122 млрд пени и штрафов, если субъекты МСБ уплатят сумму основного долга Т210 млрд.

«На сегодня ими (субъектами МСБ – КазТАГ) уже уплачено Т76 млрд. Мы уже списали Т2,2 млрд», — добавил вице-министр.

Работа продолжается и до конца года, по его мнению, сумма увеличится.

«Амнистии подлежат все налогоплательщики, независимо от суммы долга», — уточнил Баедилов.