Премьеры Казахстана и Кыргызстана договорились об облегчении пропуска транзитных большегрузов

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев договорились об облегчении пропуска транзитных большегрузов, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Премьер-министры договорились о либерализации пропускного режима для наших грузоперевозчиков, направляющихся в третьи страны через Казахстан. Ранее были сняты все вопросы в области ветеринарного сотрудничества», — сообщил в пятницу пресс-секретарь киргизского премьера Адилет Султаналиев.

Он уточнил, что об этом сказал Абылгазиев по итогам встречи в узком составе в рамках кыргызско-казахстанского межправительственного совета.

Напомним, 2 июня сообщалось, что гигантская очередь из людей и автомобилей скопилась на границе с Кыргызстаном на Кордае. Сообщалось, что возникшая очередь образовалась со стороны Казахстана. Это не первый подобный случай с начала года. Например, в марте на погранпереходе между Казахстаном и Кыргызстаном одновременно застряли сразу около 100 большегрузных автомобилей. Нередко в таких случаях поступают и сообщения о гражданах, которым во время их ожидания в очереди пришлось вызвать скорую.

Отмечалось, что власти двух стран регулярно заверяют о намерениях решить проблему, причем чаще Кыргызстан обвиняет в возникающих очередях Казахстан. Нередко проводятся «рабочие встречи», однако через некоторое время очереди возникают вновь.

Справочная служба и пресс-служба пограничной службы (ПС) КНБ РК, к которым пытался обратиться за разъяснением текущей ситуации на Кордае корреспондент МИА «КазТАГ», не отвечала на звонки.

13 июня пограничники РК объясняли пробки на границе с КР досмотром грузов органами госдоходов.

«Пробки образуются не по вине пограничников. Там органы КГД сейчас осуществляют полную проверку автомашин, грузов на соответствие сопроводительных документов. Погранслужба проверяет только документы. А органы госдоходов каждую машину тщательно проверяют, груз выгружают, и скопление машин (образуется – КазТАГ) при проверке органами госдоходов», — сообщал 13 июня в телефонном разговоре начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью ПС КНБ РК Канатбек Султанов.жба пограничной службы (ПС) КНБ РК, к которым пытался обратиться за разъяснением текущей ситуации на Кордае корреспондент МИА «КазТАГ», не отвечала на звонки.

11 июля МИА КазТАГ сообщило, что в ПС КНБ признали недостаточность инфраструктуры на пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе. Вместе с тем, по данным казахстанских пограничников, сейчас ведутся подготовительные работы по реконструкции пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном. При этом в ПС КНБ РК не уточнили, сколько кабин паспортного контроля и полос движения автотранспорта действует на каждом из пунктов пропуска сегодня и сколько их будет после реконструкции.