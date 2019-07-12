Десятки многодетных матерей пришли с требованиями к зданию кабмина в Нур-Султане

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Десятки многодетных матерей пришли с требованиями к зданию правительства в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

Женщины требуют обеспечить их жильем. На месте присутствует большое количество полиции, наблюдается большое число автобусов. Силовики перекрыли проход между домом правительства и Акордой. Женщины взяты в оцепление и требуют встречи с новым акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым, который, как сообщают чиновники на месте событий, прибыл в Дом министерств и «ожидает» встречи с матерями внутри здания.

«Почему аким не выходит к нам? Пусть придет сюда, покажет себя!» — парируют женщины.

К женщинам вышел заместитель акима Нур-Султана Бактияр Макен, который заявил, что аким на улицу не выйдет, предложив многодетным матерям пройти с ним в кабинет, однако многие из пришедших пройти с ним отказались.

Напомним, что это не первая акция многодетных матерей у здания правительства – 3 июня десятки женщин сначала пришли к стенам «Акорды», затем переместились на площадку между зданием правительства и парламента. На встречу к ним прибыл тогда предыдущий аким Нур-Султана Бахыт Султанов, вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, а также министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев. Они предложили женщинам по-отдельности пройти в помещение для обсуждения проблем каждой индивидуально, на что многодетные матери ответили отказом, подчеркнув, что никуда не уйдут, пока к ним не выйдут президент Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев или премьер-министр Аскар Мамин. На вопросы о том, когда будут решены озвучиваемые многодетными матерями проблемы, представители власти заверяют, что проблемы поэтапно решаются. Однако сами женщины эти утверждения опровергают, подчеркивая, что проблемы еще не решены.

Когда женщины попытались вновь выдвинутся в сторону Акорды, полиция преградила им дорогу, а затем и вовсе взяла многодетных матерей в оцепление.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Нур-Султане и Алматы.

На этом фоне Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Мамин.