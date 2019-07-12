Минфин Казахстана не видит ущерба бюджету от проведения налоговой амнистии

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Налоги физических лиц составляют менее 1% от доходов государства и министерство финансов не видит ущерба бюджету от проведения налоговой амнистии, заявил вице-министр финансов Канат Баедилов.

«При проведении налоговой амнистии определенные доходы государства действительно выпадают. Ежегодно от физлиц поступает налогов в районе Т60 млрд. На фоне общих доходов это – мизерная сумма, даже 1% не составляет. Поэтому ущерба бюджету от проведения налоговой амнистии мы не видим», — сказал Баедилов на пресс-конференции в столице в пятницу.

Он также признал некачественность планирования бюджета.

«Вопрос о некачественном планировании поднимается ежегодно», — сказал он.

Налогоплательщикам, уплатившим налоги и пени за этот год, пени вернут, пообещал вице-министр.

«Некоторые налогоплательщики уже уплатили налоги за этот год: и сумму основного долга, и пеню. Сейчас по таким лицам размер основного долга и пени уточняется, и в ближайшее время будет сообщен. Мы ведем мониторинг уплат. Они (эти налогоплательщики – КазТАГ) могут подать заявление, на основании которого мы можем вернуть излишек – уплаченную пеню. Любой возврат производится на основании заявления», — констатировал Баедилов.