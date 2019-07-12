Когда Токаев посетит Кыргызстан с госвизитом

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Кыргызстан осенью этого года, сообщает КирТАГ.

«Сегодняшнее заседание проходит в преддверии ожидающегося осенью государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан», — сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании межправительственного совета в расширенном составе в пятницу.

Он подчеркнул, что Кыргызстан – ближайший союзник Казахстана.

Отметим, Мамин находится в Кыргызстане с официальным визитом.