Доля золота в ЗВР удвоилась с 2016 года до 60% и ограничила Нацбанку РК получение инвестдохода

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Доля золота в золотовалютных резервах (ЗВР) удвоилась с 2016 года до 60% и обмен части золота на валюту Национального фонда может решить для Национального банка проблему получения дополнительного инвестиционного дохода.

«Вероятно, проблема растущей доли золота в золотовалютных резервах (ЗВР) Нацбанка может быть решена продажей части слитков крупному внутреннему покупателю – Национальному фонду Казахстана. Пополнение ЗВР валютой позволит Нацбанку получать дополнительный инвестиционный доход не только от прироста стоимости валюты, как это было прежде с золотыми слитками, но и от спекулятивной торговли», — прокомментировал источник с финансового рынка МИА «КазТАГ» новость о продаже части золота из ЗВР Нацбанка Национальному фонду.

Кроме того, валютой можно не только спекулировать, но и более активно, чем золото, использовать для проведения валютных интервенций на внутреннем рынке во время повышения волатильности курса доллара США.

Таким образом, Нацбанку нужно часть золота обменять на валюту.

История вопроса, по мнению источника с финансового рынка, такова. В феврале 2016 года Нацбанк закрепил за собой приоритетное право на покупку аффинированного золота у производителей для пополнения ЗВР Нацбанка.

С того времени на золото казахстанских производителей есть стабильный спрос, а доля золота в ЗВР Нацбанка удвоилась с 30% до 60%. Соответственно, доля валюты – снизилась с 70% до 40%.

Доля золота в слитках в запасах Нацбанка растет, соответственно, доля валюты – уменьшается. Данный факт вызывает беспокойство. Дело в том, что скупаемые Нацбанком в ЗВР слитки золота, скорее всего, доставляются в хранилища Гохрана и не могли быть немедленно обращены в валюту, в то время как инвестиционные золотые слитки инвесторы хранят в международных банках кастодианах и активно торгуют, то есть, эти слитки легко могут быть обращены в валюту, поясняет источник.

То есть золото на нашей территории – невысоколиквидный товар. Чтобы оно стало высоколиквидным, его надо доставлять в Швейцарию и другие страны, банки которых охотно покупают и торгуют физическим золотом. А это – издержки, в первую очередь, на доставку.

Фактически счета Нацфонда – это счет правительства РК в Нацбанке, поэтому, технически, продажа слитков из ЗВР Нацбанка в активы Нацфонда не потребует дополнительных транспортных расходов. Просто теперь, по словам эксперта, собственником определенной части слитков теперь вместо Нацбанка станет Нацфонд. В свою очередь часть валюты со счета Нацфонда будет переведена на счет ЗВР Нацбанка.