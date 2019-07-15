Активы казахстанского «Жилстройсбербанка» за первое полугодие увеличились на треть

Алматы. 15 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Активы АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБ) за первое полугодие 2019 года увеличились на 35%, до Т1,149 трлн, указывается в финансовой отчетности учреждения на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Денежные средства банка увеличились в 1,5 раза, до Т2,455 млрд, требования к клиентам – в 1,6 раза, до Т810,116 млрд.

Обязательства ЖССБ за первое полугодие увеличились на 36,3%, до Т769,217 млрд, обязательства перед клиентами – в 1,4 раза, до Т769,217 млрд. Собственный капитал банка вырос на 30,3%, до Т232,079 млрд, уставный капитал не изменился и составил Т78,3 млрд.

Доходы банка по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличились на 29,5% до Т42,461 млрд, расходы – в 1,6 раза, до Т17,701 млрд, указывается в документе.

АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» является дочерней компанией АО «НУХ «Байтерек».