Численность населения Казахстана на 1 июня составила 18,49 млн человек

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Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 июня 2019 года составила 18,49 млн человек, следует из сообщения статкомитета министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность населения страны на 1 июня 2019 года составила 18 489,7 тыс. человек, в том числе городского – 10 767,6 тыс. (58,2%), сельского – 7722,1 тыс. (41,8%) человек. По сравнению с 1 июнем 2018 года численность населения увеличилась на 236,4 тыс. человек или 1,3%», — говорится в документе.

Как уточняется, за рассматриваемый период положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: Мангистауской области (515 человек) и городах Нур-Султан (10 936 человек), Алматы (11 540 человек) и Шымкент (4144 человека).

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