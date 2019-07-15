Временные ограничения на ввоз продукции пяти казахстанских предприятий ввел Россельхознадзор

Алматы. 15 июля. КазТАГ — Временные ограничения на ввоз продукции пяти казахстанских предприятий ввела Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Россельхознадзор вынужден ввести зеркальные меры и с 15 июля вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции, произведенной предприятиями РК: АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» (однократное выявление антибиотиков тетрациклиновой группы, сальмонелл); ТОО «ADM Investment» (однократное выявление КМАФАнМ, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл); ТОО «Ордабасы-кус» (однократное выявление патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, энрофлоксацина); ТОО «Парижская коммуна ХХ1» (однократное выявление Listeria monocytogenes); ТОО НПП «Kazakh Osseter» (однократное выявление мышьяка)», — говорится в сообщении в понедельник.

Введение временных ограничений в Россельхознадзор объяснили тем, что «с июня 2018 года комитетом ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства (МСХ) РК вводились ограничения на ряд российских предприятий на основании первичных выявлений несоответствий в пищевой продукции».

«Это прямо противоречит положению о проведении проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденному решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 9 октября 2014 года №94. При этом имело место быть систематическое не предоставление комитетом в адрес Россельхознадзора материалов, необходимых для проведения расследований случаев выпуска в обращение на территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ) продукции с нарушением установленных требований. Казахстанские коллеги также не направляли ответы на обращения Россельхознадзора по указанным вопросам, в том числе по вопросу отмены ограничений в отношении российских предприятий», — следует из информации.

Отмечается, что «на сегодняшний день временные ограничения, введенные РК на поставки продукции с ряда российских предприятий, не отменены».

Напомним, 8 июня 2018 года сообщалось, что Казахстан ввел временные ограничения на ввоз животноводческой продукции из России.

«Министерством сельского хозяйства РК были введены временные ограничения на ввоз на территорию страны животноводческой продукции ряда импортеров. (…) В целях доведения данной информации до покупателей приводим перечень производителей и выявленные нарушения: ООО «Брянский бройлер», РФ (тушка цыпленка бройлера) – колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность; АО «Инжавинская птицефабрика», РФ (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера) – сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность; ЗАО «Приосколье», РФ (крылышко куриное, бедро с кожей) – сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность; ООО «Чебаркульская птица», РФ (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное) – сальмонелла и колиформные бактерии; ОАО «Царицыно», РФ (сосиски куриные «Царицино», колбаса вареная «Чесночек») – обнаружено ДНК свиньи», — говорилось тогда в сообщении, опубликованном на сайте МСХ РК.

Как отмечалось, в целях устранения данных нарушений министерством сельского хозяйства РК направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера.