Алматы. 15 июля. КазТАГ — Гибель лося расследуют в алматинском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Сегодня в Алматинском зоопарке потеря – умер лось Рокки. Он приехал в наш зоопарк 7 лет назад. В зоопарк попал из частных рук. Так как у него не было матери, сотрудники зоопарка выкормили его искусственно. За это время он стал любимцем работников и гостей зоопарка. По факту гибели животного идет расследование. Более подробную информацию сообщим после экспертизы в самое ближайшие время», — говорится в сообщении зоопарка в соцсети в понедельник.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение месяца – 15 июня и 9 июля умерли два львенка Гера и Ассоль. В зоопарке сообщили, что два львенка поступили в зоопарк из рук частных владельцев, при этом они имели очень много заболеваний, что и стало причиной их смерти. Также сообщалось, что недавно в зоопарке умерла самка жирафа Грация, которая прожила 18 лет, а это, по словам ветеринаров, внушительный возраст (средняя продолжительность жирафов – от 12 до 25 лет).