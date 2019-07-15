Кабмин заявил о росте реальных доходов казахстанцев на 5,5% за шесть месяцев 2019 года

Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Правительство заявило о росте реальных доходов казахстанцев на 5,5% за шесть месяцев 2019 года, передает корреспондент агентства.

«Среднемесячная зарплата увеличилась на 9%, реальные доходы населения – на 5,5%. До 4,8% снизился уровень безработицы – создано 186 тыс. новых рабочих мест, в том числе 126 тыс. – постоянных», — сообщили в понедельник в пресс-службе премьер-министра Казахстана, отчитываясь об итогах реализации комплексных мер по социальному обеспечению населения за первое полугодие 2019 года.

Как заверили в кабмине, «в два раза увеличатся объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения до 20 тыс. квартир в год», а «количество арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи вырастет в три раза до 3 тыс. квартир в год в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент».

«Расходы на микрокредитование увеличены до Т85 млрд с охватом 19 тыс. человек. Объем грантов на реализацию новых бизнес-идей будет увеличен до Т18 млрд с охватом более 37 тыс. человек. До 80% будет доведена доля госуслуг, предоставляемых в электронном формате в 2019 году, в 2020 году до 90%», — заявили в правительстве.