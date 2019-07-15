Нур-Султан. 15 июля. КазТАГ – Разовые дополнительные поезда запустят из Нур-Султана в Алматы, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает о запуске 19 и 20 июля разовых дополнительных поездов №202/201 сообщением Нур-Султан–Нурлы жол–Алматы-2 отправлением из города Нур-Султан–Нурлы-жол. Время отправления – 17.16», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что составы состоят из 25 новых вагонов плацкартного типа.

«Данные вагоны оснащены системой вентиляции, кондиционирования и отопления, каждый из них рассчитан на 54 спальных места и оборудован в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Салоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха, системами пожарной сигнализации и обеззараживания воды», — уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что общее время в пути следования составит 19 часов 47 минут.

«В дальнейшем данные новые вагоны будут на постоянной основе курсировать по направлению Алматы–Мангистау», — сказано в сообщении.