Повреждение газопровода на стыке Медеуского и Талгарского районов прокомментировали в «КазТрансГаз Аймак»

Алматы. 15 июля. КазТАГ — Повреждение газопровода на стыке Медеуского и Талгарского районов прокомментировали в АО «КазТрансГаз Аймак», передает корреспондент агентства.

«В Алматы, в районе мкр. «Думан» возникла аварийная ситуация, повлекшая за собой повреждение фланцевого соединения газопровода среднего давления с последующим возгоранием газа. Работники специальной ремонтной бригады службы газа Алматы оперативно произвели перекрытие газовых задвижек среднего давления, устранили утечку и возгорание. Все действия ремонтной бригады контролировались противопожарной службой Алматы. Временно от газоснабжения отключены 125 домов. Аварийно-восстановительные работы закончены, началась подача газа потребителям. Причины аварии уточняются», — говорится в сообщении, распространенной пресс-службой АО «КазТрансГаз Аймак» в понедельник.

Ранее сообщалось, что на стыке Медеуского и Талгарского районов произошел порыв подземной линии газопровода с воспламенением. Сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – разгерметизация фланцевого соединения. Аварийно-восстановительные работы ведут соответствующие службы.