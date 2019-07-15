Нацбанк РК меняет минимальные требования для банков – Досаев

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Алматы. 15 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк РК меняет механизм минимальных резервных требований для банков, заявил председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев.

«С 16 июля вступает в силу изменения механизма минимальных резервных требований для банков второго уровня (БВУ). Изменения коснулись структуры обязательств и значения нормативов. Вместо действующих в настоящее время восьми видов обязательств и нормативов, вводится четыре вида, в зависимости от валюты и срока обязательства», — сказал Досаев на брифинге в понедельник.

По его мнению, новые нормативы будут способствовать дальнейшей дедолларизации и будет стимулировать процесс, особенно долгосрочного фондирования, в национальной валюте.

Глава Нацбанка отметил, что требование учета наличности было введено в 2016 году для поддержки стабильности системы.

«Мы считаем, что касса не должна учитываться в минимальных резервных требованиях. С завтрашнего дня наличные деньги финансового учреждения не будут учитываться в резервных требованиях на 50%, а позже – на 100%», — проинформировал Досаев.

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