Почти Т1,7 трлн хотят изъять из бюджетов акиматов Нур-Султана, Алматы и двух областей в РБ 2020-2022 годы

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Почти Т1,7 трлн хотят изъять из бюджетов акиматов Нур-Султана, Алматы и двух областей в республиканский бюджет (РБ) 2020-2022 годы, сообщается в проекте закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020-2022 годы».

«Установить бюджетные изъятия из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2020 год в сумме Т486 441 942 тыс., в том числе: Атырауской – Т208 896 302 тыс.; Мангистауской – Т25 751 499 тыс.; города Алматы – Т202 441 299 тыс.; города Нур-Султана – Т49 352 842 тыс.», — сказано в законопроекте.

Также власти намерены установить бюджетные изъятия из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2021 год в сумме Т570 957 001 тыс., в том числе: Атырауской – Т231 703 036 тыс.; Мангистауской – Т33 701 222 тыс.; Алматы – Т240 910 361 тыс.; Нур-Султана – Т64 642 382 тыс.

«Установить бюджетные изъятия из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет на 2022 год в сумме Т637 130 358 тыс., в том числе: Атырауской – Т251 235 642 тыс.; Мангистауской – Т40 030 042 тыс.; города Алматы – Т271 109 811 тыс.; города Нур-Султана – Т74 754 863 тыс.», — сказано в документе.

В итоге общая сумма бюджетных изъятий по указанным акиматам за три года должна составить Т1 694 529 301 000.

Ожидается, что закон будет введен в действие с 1 января 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Проект постановления правительства о внесении законопроекта на рассмотрение мажилиса вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.