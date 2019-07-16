Почти Т7,5 млрд планируют выплатить ветеранам в РК в виде матпомощи к 75-летию Победы

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Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Почти Т7,5 млрд планируют выплатить ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане в виде материальной помощи к 75-летию Победы, сообщается в проекте постановления правительства.

«Определить размеры единовременной материальной помощи и категории граждан для ее выплаты за внесенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Внести на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии бюджетную заявку о выделении средств для оказания единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (…) — Т7 403 805 тыс.», — говорится в плане мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Указанные средства планируют выделить по линии министерства труда и социальной защиты населения.

Также по линии минтруда запланировано выделение Т90,6065 млн для участия ветеранов в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Нур-Султане и Москве, с предоставлением бесплатного проезд туда и обратно железнодорожным и (или) воздушным транспортом, а также с питанием и проживанием до 378 человек.

Также план предусматривает изготовление юбилейных медалей, проведение 9 мая 2020 года военного парада в Нур-Султане, военных конкурсов и фестивалей, а также многих других мероприятий. Кроме того, ожидается проведение эстафеты Победы вдоль внешних границ СНГ. Всего казахстанский план включает почти 100 мероприятий.

Казахстан – 100 лет назад. Июль 1919 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1919 года
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Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.

В Великой Отечественной войне против фашистской Германии принимали участие 1,4 млн казахстанцев, около 100 тыс. из них отличились в боях и получили различные награды за проявленный героизм. Почти половина ушедших на фронт казахстанцев не вернулась с войны.

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