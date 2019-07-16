Почти Т7,5 млрд планируют выплатить ветеранам в РК в виде матпомощи к 75-летию Победы

Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Почти Т7,5 млрд планируют выплатить ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане в виде материальной помощи к 75-летию Победы, сообщается в проекте постановления правительства.

«Определить размеры единовременной материальной помощи и категории граждан для ее выплаты за внесенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Внести на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии бюджетную заявку о выделении средств для оказания единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (…) — Т7 403 805 тыс.», — говорится в плане мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Указанные средства планируют выделить по линии министерства труда и социальной защиты населения.

Также по линии минтруда запланировано выделение Т90,6065 млн для участия ветеранов в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Нур-Султане и Москве, с предоставлением бесплатного проезд туда и обратно железнодорожным и (или) воздушным транспортом, а также с питанием и проживанием до 378 человек.

Также план предусматривает изготовление юбилейных медалей, проведение 9 мая 2020 года военного парада в Нур-Султане, военных конкурсов и фестивалей, а также многих других мероприятий. Кроме того, ожидается проведение эстафеты Победы вдоль внешних границ СНГ. Всего казахстанский план включает почти 100 мероприятий.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 26 июля.

В Великой Отечественной войне против фашистской Германии принимали участие 1,4 млн казахстанцев, около 100 тыс. из них отличились в боях и получили различные награды за проявленный героизм. Почти половина ушедших на фронт казахстанцев не вернулась с войны.