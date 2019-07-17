Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился

Алматы. 17 июля. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник подорожал в среду в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т382,9, а продажи – Т384,5.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т383,3, а продают по Т385.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т382,5, а продажи – Т384,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т383,01.