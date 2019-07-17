Нур-Султан. 17 июля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-западе и севере Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможно выпадение града», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +19+21, днем +31+33.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +33+35.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +38+40.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +24+29.

В Акмолинской области местами небольшой дождь, ночью и утром ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области местами дождь с грозой, днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +26+31, ночью +15+20.

В Атырауской области днем местами небольшой дождь, ночью местами дождь с грозой, днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +21+26.

В Актюбинской области днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +20+25.

В Костанайской области днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Карагандинской области днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 метров в секунду, ночью местами туман, местами ночью возможен небольшой дождь. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Мангыстауской области местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, местами ожидается сильная жара. Днем +32+37, ночью +23+28.

В Алматинской области ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Жамбылской области местами ожидается сильная жара. местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +20+25.

В Туркестанской области местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +19+24.

В Восточно-Казахстанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.